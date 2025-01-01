Меню
Кевин Смит
Награды
Награды и номинации Кевин Смит
Kevin Smith
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Кевин Смит
Каннский кинофестиваль 1994
Премия Мерседес-Бенц
Победитель
Иностранный фильм
Победитель
Золотая камера
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Dirtiest Mouth Moment
Победитель
Сандэнс 1994
Драматичный
Победитель
Драматургия
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2014
Полуночное безумие
Номинант
