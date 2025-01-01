Меню
Лана Вачовски
Награды
Награды и номинации Ланы Вачовски
Lana Wachowski
Награды и номинации Ланы Вачовски
Золотая малина 2016
Худший режиссер
Номинант
Худший режиссер
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 2004
Худший режиссер
Номинант
Худший режиссер
Номинант
