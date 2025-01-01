Меню
Награды и номинации Ланы Вачовски

Lana Wachowski
Награды и номинации Ланы Вачовски
Золотая малина 2016 Золотая малина 2016
Худший режиссер
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 2004 Золотая малина 2004
Худший режиссер
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
