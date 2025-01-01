Меню
Бетт Мидлер
Награды
Награды и номинации Бетт Мидлер
Bette Midler
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Бетт Мидлер
Оскар 1992
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1980
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1992
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1980
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
New Star of the Year in a Motion Picture - Female
Победитель
Золотой глобус 2001
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1981
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Performance in a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Special - Comedy-Variety or Music
Победитель
Outstanding Special - Comedy-Variety or Music
Победитель
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Номинант
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Лучшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2001
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1991
Худшая женская роль
Номинант
