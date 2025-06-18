«Под прикрытием»: Рецензия Киноафиши

Трое актеров-импровизаторов, чьи жизни катятся в пропасть, вдруг оказываются в самом эпицентре лондонского криминала, вооруженные лишь умением выкручиваться в любой ситуации. Именно так начинается «Под прикрытием» — британская экшен-комедия, которая вышла 12 июня на стрим-сервисе Amazon Prime Video. Режиссер Том Кингсли, известный по мини-сериалу «Будет больно», создал гомерически смешной, но все-таки шаблонный фильм с первоклассными актерами.

В центре внимания — американка Кэт (Брайс Даллас Ховард), чья когда-то многообещающая актерская карьера застопорилась, поэтому она преподает импровизацию. Жизнь Кэт стремительно меняется, когда детектив Биллингс (Шон Бин) предлагает ей «роль всей жизни» — собрать команду для проведения мелких полицейских операций под прикрытием. Кэт берет в напарники двух своих студентов. Марлонн Свифт (Орландо Блум) — безумно серьезный актер, застрявший на съемках рекламы. Хью (Ник Мохаммед) — застенчивый айтишник, который пришел на актерские курсы, чтобы обрести уверенность. Их первое задание заключается в том, чтобы внедриться в магазин, торгующий контрабандными сигаретами. То, что кажется пустяком, быстро превращается в безумное приключение. От мелкой аферы троица переходит к обману албанской банды, а затем сталкивается с коррумпированными копами и грозным мафиози Меткалфом (Иэн Макшейн). Каждая сцена — это коктейль из напряжения и абсурда, где импровизация становится главным оружием героев.

Актеры превращают в общем-то шаблонный сценарий в юмористическое пиршество. Кэт — не просто рядовой комедийный образ, а человек, который ищет свое место в мире и все-таки находит его при самых неожиданных обстоятельствах. Орландо Блум, которого мы привыкли видеть в ролях пиратов и эльфов, здесь раскрывается в новом амплуа. Его Марлон сочетает в себе напыщенную самоуверенность с трогательной нелепостью, которая вызывает смех практически в каждой сцене. Его серьезность и абсолютная преданность актерскому погружению — один из главных источников юмора. Ник Мохаммед, известный по «Теду Лассо» — чистый комедийный динамит. Его неловкость словно магнитом притягивает нелепости, превращая самые опасные моменты в настоящий смехотерапевтический сеанс. Химия между актерами настолько естественная, что кажется, будто они действительно импровизируют на площадке. Даже комедийный дуэт The Pin, принимавший участие в написании сценария, появляется в роли двух неуклюжих копов, добавляя фильму еще больше британского шарма.

Режиссура Кингсли — энергичный монтаж и легкая рука — удерживает баланс, не давая перегрузить фильм фарсом, но и не навлекая скуку. Сценаристы Колин Треворроу, Дерек Коннолли, Бен Ашенден и Александр Оуэн взяли знакомую идею «актеры под прикрытием» и наполнили ее каскадом неожиданных поворотов, так что вопрос «Что будет, если импровизаторы войдут в криминальный мир?» получает ответ максимально щедрый и дерзкий. Спектакль переходит в реальность, и зритель с радостью наблюдает, как герои-неудачники обретают смысл жизни именно в самых абсурдных обстоятельствах.

Темы поиска себя, неуверенности и желания доказать собственную ценность здесь звучат без морализаторства. «Под прикрытием» напоминает, что нелепость сюжета может быть героической, если главные персонажи верят в роль до конца. Пусть ближе к середине криминальный каркас чуть теряет прочность, но актерские искры и абсурдная идея вытягивают картину на поверхность. В потоке однотипного стримингового контента работа Кингсли выделяется наивным очарованием и доброй энергией. Даже если ты не идеален, у тебя всегда есть шанс сыграть главную роль. Актерам-неудачникам выпал этот шанс, и они пользуются им сполна. Пусть иногда для этого и приходится кого-то расчленить.