Джефф Дэниелс
Награды
Награды и номинации Джеффа Дэниелса
Jeff Daniels
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джеффа Дэниелса
Золотой глобус 2021
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
