Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Париж. Всё включено" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Святой второго шанса Святой второго шанса
Киноафиша Фильмы Святой второго шанса
The Saint of Second Chances

Святой второго шанса, 2023

2023 / США
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 19 сентября 2023
Премьера в мире 19 сентября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Морган Невилл
Морган Невилл
В ролях
Чарли Дэй
Чарли Дэй
Джефф Дэниелс
Джефф Дэниелс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
8.4 IMDb
Написать отзыв
Постер фильма Святой второго шанса 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Related video
Вслед за отцом покоряют Болливуд: как выглядят взрослые сыновья танцора диско
Королева турецких сериалов вернулась: зрители в восторге от новой роли Ханде Эрчел
Костомаров довел: у Кудрявцевой на съемках шоу случилась истерика
Так на Руси называли только нежеланных детей: эти имена и сейчас звучат обидно
Тарханова одним видео с моря довела народ до гомерического смеха: нужно смотреть до конца
«Увидишь утром и испугаешься»: люди сочувствуют Янковскому из-за Фандеры (фото)
Россияне взглянули на фото жены Кузьмина и потеряли дар речи: надо же найти такую
Теперь Бузова даже не посмотрит: бывший певицы стал копией Гены Букина
Аллочка и рядом не стояла: ахнете, увидев, как выглядит любимая Гоши из «Универа»
Никакая не Раневская: стала известна настоящая фамилия великой актрисы
Мама дорогая: вид и запах жениха-фрика из шоу «Давай поженимся!» испугал даже Гузееву
Пластические хирурги изуродовали эту королеву красоты: теперь звезду боятся прохожие (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше