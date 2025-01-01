Меню
Джеймс Корден
Награды
Награды и номинации Джеймс Корден
James Corden
Награды и номинации Джеймс Корден
Золотой глобус 2021
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series
Победитель
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Short Form Variety Series
Победитель
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Победитель
Outstanding Short Form Variety Series
Победитель
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Победитель
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within an Unscripted Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Interactive Program
Номинант
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within an Unscripted Program
Номинант
Outstanding Interactive Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Победитель
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Победитель
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Победитель
Outstanding Short Form Variety Series
Победитель
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Outstanding Interactive Program
Номинант
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Outstanding Interactive Program
Номинант
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Special
Победитель
Outstanding Special Class Program
Победитель
Outstanding Special Class Program
Победитель
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Interactive Program
Номинант
Outstanding Interactive Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Variety Special
Победитель
Outstanding Interactive Program
Победитель
Outstanding Variety Special
Победитель
Outstanding Interactive Program
Победитель
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Comedy Performance
Победитель
BAFTA 2015
Best Scripted Comedy
Номинант
Best Scripted Comedy
Номинант
BAFTA 2014
Лучший комедийный актёр
Номинант
Золотая малина 2020
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
