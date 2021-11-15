«Один дома»: Рецензия Киноафиши

Сюжет культовой одноименной ленты 1990 года повторяется спустя 31 год после мировой премьеры. На сей раз в центре внимания – 10-летний парень по имени Макс Мерсер (Арчи Йейтса нетрудно узнать после роли в «Кролике Джоджо» Тайки Вайтити). Его родная семья практически игнорирует мальчика, не уделяя ему особого внимания. Доходит до того, что родственники уезжают на Рождество в Японию и попросту забывают взять Макса с собой.

Незадолго до этого пацан возвращался домой с мамой на машине и очень хотел справить нужду. Недолго думая, мама решила разыграть спектакль «мы смотрим дом для покупки» (чтобы заодно отправить парня в туалет) и остановилась у первого попавшегося в районе здания, рядом с которым была табличка «Продается». Освободив мочевой пузырь, Макс наткнулся на Джеффа Маккензи (Роб Делани — «Скандал», «Дэдпул 2»); мужчина напомнил мальчику монстра Франкенштейна и вел себя странно, когда Макс рассматривал коробку с куклами, принадлежавшими его матери.

Семейство Маккензи переживает не лучшие времена. Джефф и Пэм (Элли Кемпер — «Дублерша», «Мачо и ботан») намереваются продать дом не от хорошей жизни – у Джеффа проблемы с трудоустройством. Свой план родители скрывают от детей, которые пока не догадываются, что ближе к Рождеству их ждет переезд. Случайным образом мужчина узнает, что кукла, на которую обратил внимание Макс, – старинная и редкая. Стоимость игрушки оценивается в 200 тысяч долларов, и такая сумма могла бы исправить финансовое положение семьи Маккензи. Не обнаружив куклу в коробке, Джефф и Пэм разыскивают Макса (посчитав, что именно он украл игрушку), который оказывается… один дома.

Один дома

За постановку перезапуска культовой комедии 90-х отвечал британец Дэн Мазер, многолетний товарищ и соавтор Саши Барона Коэна. Но не стоит ожидать от нового «Один дома» атмосферы «Бората» или тонкого юмора сериала «Кто есть Америка?». К сожалению, все ироничные зарисовки, которыми не столь богато, но все-таки снабжен этот фильм, концентрируются на человеческой боли. Да, человек так устроен, что в большинстве случаев ему смешно, когда кому-то больно. Но Мазер и молодые сценаристы SNL, Мики Дэй и Стритер Сейдел, предлагают смеяться исключительно над нелепыми падениями и получениями горе-грабителями травм различной степени тяжести.

Не менее проблематичными вышли и диалоги. Там, где нужно подчеркнуть драматизм детско-семейных разборок, в ход идет некое подобие сарказма, не докрученное до конца. Там, где, наоборот, нужно смягчить градус конфликта, авторы, отвечающие за реплики персонажей, разводят руками и делегируют ответственность за настроение картины монтажерам. Те вынуждены резать там, где этого делать не стоило, и оставлять долгие планы в эпизодах, которые, напротив, лучше представить зрителям с разных ракурсов. Подобные несовпадения в этом 90-минутном опусе случаются сплошь и рядом.

Главное, что контрастирует с оригиналом, это, конечно, смещение акцентов. Если в ситуации, в которой оказался юный Кевин Маккаллистер, в центре внимания была тема семьи, одиночества, непонимания детьми родителей (и наоборот), то новый «Один дома» ставит на первое место противопоставление богатых и бедных слоев населения, отодвинув тему семейных ценностей и важности близких на второй план (к тому же, сделав ее максимально приторной). Макс Мерсер – 10-летний эгоист, который живет с состоятельными родителями, тогда как Джефф и Пэм Маккензи находятся в шаге от финансовой катастрофы. Этим и обусловлено их моральное падение и попытка ограбить дом Мерсеров.

Один дома

Из новой картины пропал даже вайб креативного подхода, с которым Кевин сооружал ловушки для грабителей дома. В перезапуске 10-летний Макс рисует на красочной доске пестрый план противостояния «злодеям» (впрочем, его деталей зрителям не разобрать); через тернии рваного монтажа дом парня буквально за минуту превращается в своеобразный аналог минного поля, на первые «прелести» которого Джефф и Пэм натыкаются уже на подъезде к зданию.

Сложно предположить, ради чего Disney+ выпускает подобные проекты на своей площадке. Если у стриминга есть отдел аналитики и прогнозирования рисков, то все его сотрудники после выхода перезапуска «Один дома», вероятно, должны были совершить харакири или написать заявление об увольнении в один день. История одинокого ребенка, которого бросили, по сути, дважды (физически – одного дома и морально, – лишив внимания и спровоцировав комплекс недолюбленности и обделенности) – совсем не то, что можно покадрово воссоздавать спустя 30 лет, априори надеясь на успех.

Новый «Один дома» – бессмысленный и откровенно вредный ремейк, оскорбляющий память об одной из лучших рождественских комедий в истории кино. На этом подобии фильма, кажется, хотели заработать не самые интеллектуально одаренные кинематографисты. Это тот случай, когда что-то (все?) пошло не так с Кевином: он сменил имя и потерял харизму чуть менее чем полностью. Вдобавок, из трогательной истории о семейном примирении новая лента превратилась в капиталистическую грызню «кради у богатых, чтобы бедные могли и дальше выживать».