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Постер к сериалу Шоу Кенана
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Киноафиша Сериалы Шоу Кенана
Шоу Кенана (2021 - …) Kenan
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NBC
Продолжительность 9 часов 30 минут
О чем сериал

«Шоу Кенана» — многосерийный американский ситком, повествующий о жизни Кенана Уильямса, недавно овдовевшем отце двух прекрасных дочерей Обри и Берди. Их маленькая, но очень дружная семья проживает в южном штате Америки Атланте. Большую часть своей жизни главный герой проводит на работе. Он является ведущим утренней программы, которую курирует его близкая подруга Мика. Воспитывать детей Кенану помогают его тесть Рик и брат Гэри — оба крайне заботливые и отзывчивые люди, но не без собственных странностей. По ходу развития событий главный герой попадает в различные житейские ситуации, успешное решение которых во многом зависит от его чувства юмора и находчивости.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Кенан Томпсон
Кенан Томпсон
Дон Джонсон
Дон Джонсон
Крис Редд
Крис Редд
Джефф Льюис
Джефф Льюис
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Шоу Кенана - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Шоу Кенана - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 9 эпизодов
 
Кадры из сериала
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