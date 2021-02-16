«Шоу Кенана» — многосерийный американский ситком, повествующий о жизни Кенана Уильямса, недавно овдовевшем отце двух прекрасных дочерей Обри и Берди. Их маленькая, но очень дружная семья проживает в южном штате Америки Атланте. Большую часть своей жизни главный герой проводит на работе. Он является ведущим утренней программы, которую курирует его близкая подруга Мика. Воспитывать детей Кенану помогают его тесть Рик и брат Гэри — оба крайне заботливые и отзывчивые люди, но не без собственных странностей. По ходу развития событий главный герой попадает в различные житейские ситуации, успешное решение которых во многом зависит от его чувства юмора и находчивости.