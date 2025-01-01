Меню
Кира Муратова
Награды
Награды и номинации Киры Муратовой
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Киры Муратовой
Венецианский кинофестиваль 1992
Golden Lion
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2001
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1997
Специальный приз жюри
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Окно в Европу 1994
Лучший фильм
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 1994
Специальный приз жюри
Победитель
Полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 1990
Специальный приз жюри
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
ММКФ 2009
Золотой Святой Георгий
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2007
Полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2005
Лучший короткометражный фильм
Номинант
ММКФ 2002
Золотой Святой Георгий
Номинант
Берлинале 1997
Лучший фильм
Номинант
