Дэвид Духовны
Награды
Награды и номинации Дэвида Духовны
David Duchovny
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Дэвида Духовны
Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1997
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best International
Номинант
Best International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
