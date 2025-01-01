Меню
Лайза Миннелли
Награды
Награды и номинации Лайза Миннелли
Liza Minnelli
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Награды и номинации Лайза Миннелли
Оскар 1973
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1970
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1973
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1982
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1970
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Single Program - Variety and Popular Music
Победитель
Outstanding Single Program - Variety and Popular Music
Победитель
Outstanding Achievement by a Supporting Performer in Music or Variety
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Informational Special
Номинант
Outstanding Informational Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1980
Outstanding Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Variety or Music Program
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
Золотая малина 1989
Худшая женская роль
Победитель
Золотая малина 2011
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
