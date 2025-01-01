Меню
Саша Барон Коэн
Награды
Награды и номинации Саши Барона Коэна
Sacha Noam Baron Cohen
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Саши Барона Коэна
Оскар 2021
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2007
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2021
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Writing for Non-Fiction Programming
Номинант
Outstanding Non-Fiction Program (Alternative)
Номинант
Outstanding Writing for Non-Fiction Programming
Номинант
Outstanding Non-Fiction Program (Alternative)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Best Comedy Performance
Победитель
Best Comedy (Programme or Series)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Best Entertainment Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Comedic Genius Award
Победитель
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
Лучший экранный дуэт
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Лучший поцелуй
Победитель
Best Comedic Performance
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Лучший бой
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
