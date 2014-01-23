«Геракл: Начало легенды»: Рецензия Киноафиши

Мода на экранизацию греческой мифологии приобретает всё более повальные и угрожающие размеры, принося всё более дикие и необузданные плоды. Казалось бы, после «Гнева титанов» и «Войны богов: Бессмертных» сложно создать нечто реально изумляющее (кинороманы о современных потомках олимпийских небожителей не в счет), но горячий финский парень Лаури Мауриц Харьола, в миру известный как Ренни Харлин, – жизнеописатель Фредди Крюгера, Джона Макклейна, Михаила Саакашвили и перевала Дятлова – совершил невозможное. Такого титанического микса беспробудного трэша и карманного дамского романа, пожалуй, еще не знала история кино на «греко-римскую» тему, хотя, если судить по трейлеру, вот-вот извергнущиеся «Помпеи» Пола Уильяма Скотта Андерсона вполне смогут посостязаться с харлиновским «Гераклом».

Интерпретация подвигов Геракла у Ренни Харлина получилась абсолютно бекмамбетовская. Особенно радуют сицилийские бои в грязи, а также битва с шестью величайшими воинами Греции, один из которых – энергичная девица в бронебюстгальтере. На подобном фоне смешно говорить про то, что ни в 1200 году до н. э., когда начинается действие фильма, ни даже через 20 лет, когда вышеупомянутое действие продолжается, не было никакой Греции и в помине (слово «греки» в качестве собирательного стали использовать лишь римляне, сами греки именовали себя эллинами, да и то с VIII–V веков до н. э., а до этого радостного момента обитатели Пелопоннеса, максимально раздробленного и разношерстного, звались ахейцами, данайцами и аргивянами; слово «аргивяне», кстати, образовано от «Аргоса», который в русском переводе почему-то стал «Аргóсом»). Впрочем, гораздо интереснее здесь не ударения и самоназвания, а поединок Геракла с Хумбабой, шумеро-аккадским противником Гильгамеша: это сильный сюжетный ход, особенно если учесть, что харлиновский Хумбаба выглядит как панк из «Безумного Макса». В перерывах между поединками с бронедевицами и шумеро-аккадцами Геракл (между прочим, не кто иной, как Келлан Латс из «Сумерек») изображает то героя «Голубой лагуны», то Самсона в оковах, попутно сокрушая целые армии на манер «300 спартанцев». Правда, попытка скопировать боевой стиль «300» сильно подводит Харлина: благодаря непрерывному идиотическому чередованию сверхскоростной и сверхзамедленной съемки в сценах подпрыгивания и членовредительства, «Геракл» может стать настоящим учебником операторских и монтажных ошибок. Для полноты картины остается лишь добавить к этому зачуханную богиню Геру, определенно сидящую на героине, чудовищные индийско-луизианские спецэффекты, кое-как дорисовывающие избиение живых болгарских каскадеров, и неповторимый язык древнегреческих диалогов («Ты не согласен с достигнутыми договоренностями?»; «Не сдавайся, любовь моя!»; «Я поездил по свету»; «Я возьму всю ответственность на себя!» и т. д.), в русском переводе отсылающий к приключениям кота Леопольда: «Царь Амфитрион, покажись, где ты, трус?!» Царь Амфитрион, показавшись, находит единственно верный ответ: «Прости, что я без сына, – он как раз сейчас вступает в супружеские отношения…» Увы, Ренни Харлин, ограниченный рейтингом PG-13, не предъявил изумленному зрителю, чего уж там, само это вступление в супружеские отношения, во всей красе фирменного чередования сверхскоростной и сверхзамедленной съемки. Хотя, впрочем, это было бы уже вторжение на антихристовы угодья Ларса фон Триера…

Сергей Терновский