Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Роберт Редфорд
Награды
Награды и номинации Роберт Редфорд
Robert Redford
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Роберт Редфорд
Оскар 2002
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1981
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1995
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1974
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1994
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1981
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1978
World Film Favorite - Male
Победитель
Золотой глобус 1977
World Film Favorite - Male
Победитель
Золотой глобус 1975
World Film Favorite - Male
Победитель
Золотой глобус 1966
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1963
Outstanding Performance in a Supporting Role by an Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2017
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2012
Open Prize
Победитель
Vittorio Veneto Film Festival Award
Победитель
Золотая малина 1994
Худшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667