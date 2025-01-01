Меню
Гас Ван Сент
Награды
Награды и номинации Гаса Ван Сента
Gus Van Sant
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Гаса Ван Сента
Оскар 2009
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1998
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007
Премия к 60-летию
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2003
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Кинематографическая премия Французской национальной системы образования
Победитель
Каннский кинофестиваль 2015
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2005
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1993
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1991
Golden Lion
Номинант
Золотая малина 1999
Худший режиссер
Победитель
Берлинале 2013
Международное жюри
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2002
Премия "Видение" – специальная награда
Победитель
Берлинале 2001
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1991
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Победитель
Берлинале 1990
Форум нового кино
Победитель
Берлинале 1987
Лучший короткометражный фильм
Победитель
Берлинале 2018
Лучший фильм
Номинант
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2009
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 1998
Лучший фильм
Номинант
