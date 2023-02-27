Ник Офферман получил роль в четвертом сезоне «Академии «Амбрелла»

К сериалу также присоединились Меган Маллалли и Дэвид Кросс.

В актерском составе четвертого сезона «Академии «Амбрелла», который станет для шоу финальным, произошло знаковое пополнение. Согласно Variety, к касту супергероической драмы Netflix присоединились Ник Офферман («Одни из нас»), его реальная супруга Меган Маллалли («Уилл и Грейс») и Дэвид Кросс («Станция одиннадцать»).

Сериал повествует о приключениях приемных детей загадочного богача Реджинальда Харгривза. Все они родились в одно время и обладают разными суперспособностями.

Офферман и Маллалли сыграют семейную пару учителей, преподающую в одном из колледжей Нью-Мексико — доктора Дж. Джина и, соответственно, Жан Тибедо. Они носят только удобную обувь и оказываются подвержены самому экстраординарному случаю дежавю в истории. Кроссу отведена роль бизнесмена и семьянина Сая Гроссмана, отчаянно пытающегося наладить отношения со своей давно отдалившейся и переехавшей взрослой дочерью.

В основной актерский состав входят Эллиот Пейдж, Роберт Шиэн, Том Хоппер, Эйдан Галлахер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Джастин Х. Мин, Риту Эрийа, и Колм Фиор. Шоураннером, как и прежде, выступает Стив Блэкман. Финальный сезон будет состоять из шести эпизодов. Первый получил название «Невыносимая трагедия после получения желаемого».

Съемки проходят в Торонто, премьера состоится в 2024 году.