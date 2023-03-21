Джулия Луи-Дрейфус переживает тяжелые времена в трейлере комедийной драмы «Ты ранил мои чувства»

Киностудия A24 выпустила дебютный трейлер остроумной комедийной драмы «Ты ранил мои чувства», в которой речь идет о супружеской паре, оказавшейся на распутье. Ведущие роли в картине сыграли Джулия Луи-Дрейфус («Сайнфелд») и Тобайас Мензис («Корона»).

Главная героиня — известная писательница по имени Бет (Луи-Дрейфус). Она работает над своим новым романом, а ее любящий муж, психоаналитик Дон (Мензис), ее всячески поддерживает и говорит, что книга обязательно станет бестселлером. Внезапно в идеальных отношениях пары происходит разлад, после того как Бет случайно слышит телефонный разговор супруга с приятелем, в котором он дает нелестную оценку ее свежему произведению. Главная героиня пребывает в шоке от такого подлого предательства и пытается жить с этим грузом, но все выходит на поверхность. Бет и Дон стараются урегулировать конфликт и вернуть свой брак в прежнее русло, параллельно свыкаясь с новыми этапами своих карьер.

Режиссером и сценаристом выступила Николь Холофсенер. В качестве постановщика она снимала трагикомедию «Земля устойчивых привычек» и эпизоды различных сериалов, включая «Миссис Флетчер» и «Парки и зоны отдыха». Как драматург она помогла Бену Аффлеку и Мэтту Дэймону разработать сюжет «Последней дуэли» Ридли Скотта и была номинирована на премию «Оскар» за сценарий драмеди «Сможете ли вы меня простить?». В остальной актерский состав вошли Линнси Льюис, Эмбер Тэмблин, Дэвид Кросс, Микейла Уоткинс, Ариан Моайед, Оуэн Тиг, Дженни Берлин, Зак Черри, ЛаТаня Ричардсон Джексон и Джош Пейс.

Мировая премьера ленты состоялась зимой в рамках кинофестиваля «Сандэнс». Фильм получил очень теплый прием критиков — 96% на Rotten Tomatoes. Кинотеатральный релиз намечен на 26 мая.