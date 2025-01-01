Меню
Персоны
Дэвид Кросс
Награды
David Cross
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Music and Lyrics
Номинант
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
