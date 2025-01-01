Меню
Стив Бушеми
Награды
Награды и номинации Стива Бушеми
Steve Buscemi
Награды и номинации Стива Бушеми
Каннский кинофестиваль 1996
Золотая камера
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2013
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2002
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Short Form Variety Series
Победитель
Outstanding Short Form Variety Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Short-Format Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Short-Format Nonfiction Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Сандэнс 2005
Драматургия
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
