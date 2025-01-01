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Киноафиша Раневская: сквозь смех и слезы

Спектакль Раневская: сквозь смех и слезы

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Раневская: Сквозь смех и слёзы»: мир легендарной актрисы — от смеха до слез

Спектакль «Раневская: Сквозь смех и слёзы» — это уникальная возможность окунуться в мир легендарной актрисы Фаины Раневской. Действие происходит в ее квартире, где она проводит свои последние дни. Несмотря на скромность жизни, судьба решает испытать госпожу Раневскую, отправив к ней незнакомку Аннушку.

Неожиданный визит

Этот неожиданный визит переворачивает мир артистки с ног на голову, заставляя ее вспомнить прошлое и открыть новые эмоции и переживания. Сюжетная линия спектакля наполнена мудростью и глубокими мыслями, которые оставила после себя Фаина Раневская.

Эмоции, которые трогают

Актеры передадут зрителям всю гамму эмоций — от смеха до слез. Каждая сцена наполнена жизненной правдой и глубиной, что делает этот спектакль особенно значимым для всех, кто ценит талантливую актрису.

Для кого этот спектакль?

Это спектакль, который не оставит равнодушным никого, кто когда-либо любил и ценил творчество Фаины Раневской. Присоединяйтесь к нам, чтобы вспомнить и пережить вместе с ней все радости и горести, которые она испытала в своей жизни.

В ролях
Андрей Шимко
Андрей Ургант
Андрей Ургант
Алина Кикеля
Наталья Лыжина
Агния Кузнецова
Агния Кузнецова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 6 октября
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 2100 ₽

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