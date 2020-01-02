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Супница, или Кипящие страсти
Киноафиша Супница, или Кипящие страсти

Спектакль Супница, или Кипящие страсти

Нина Усатова, Андрей Ургант и Игорь Скляр делят наследство среди бордосских виноградников 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Супница, или кипящие страсти» — лучшие артисты театра и кино в комедии о любви и хитрости

«Супница, или кипящие страсти» — это французская комедия положений, в которой удачно переплетаются элементы драмы и водевиля. Сюжет пьесы разворачивается на живописных виноградниках Бордо, однако, события, происходящие с героями, могли бы иметь место в любой точке мира и в любое время.

Главные герои и их интриги

В центре истории находится главная героиня Виолетт, в исполнении Н. Усатовой — пожилая и очень богатая тетушка, владелица семейных виноградников. Вокруг нее собираются родственники, которые терпят финансовые трудности и стремятся убедить ее продать своё наследие. Но на этом интриги не заканчиваются. Прислуга также не дремлет и мечтает «отхватить кусок» от состояния своей хозяйки.

Комические ситуации и заговоры

В результате в доме развертывается настоящая битва за наследство, наполненная заговорами, любовными интригами и хитроумными ловушками. Герои постоянно попадают в комические ситуации, создавая атмосферу легкого безумия и смеха.

Символика супницы

На фоне всех этих событий в шкафу стоит старая, треснувшая, но всё ещё красивая фарфоровая супница. Этот предмет не просто элемент декора — он символизирует фамильное наследство и стойкость хозяйки, которая не желает поддаваться давлению современных реалий.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную комедию, полную остроумия и жизненной мудрости. «Супница, или кипящие страсти» обещает стать настоящим театральным событием!

Режиссер
Геннадий Тростянецкий
В ролях
Нина Усатова
Нина Усатова
Андрей Ургант
Андрей Ургант
Зоя Буряк
Зоя Буряк
Юлия Рудина
Юлия Рудина
Дмитрий Малашенко
Дмитрий Малашенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
14:00 от 4000 ₽ 19:00 от 4500 ₽

Фотографии

Супница, или Кипящие страсти Супница, или Кипящие страсти Супница, или Кипящие страсти Супница, или Кипящие страсти Супница, или Кипящие страсти Супница, или Кипящие страсти Супница, или Кипящие страсти Супница, или Кипящие страсти Супница, или Кипящие страсти Супница, или Кипящие страсти Супница, или Кипящие страсти Супница, или Кипящие страсти Супница, или Кипящие страсти Супница, или Кипящие страсти Супница, или Кипящие страсти Супница, или Кипящие страсти Супница, или Кипящие страсти Супница, или Кипящие страсти Супница, или Кипящие страсти Супница, или Кипящие страсти Супница, или Кипящие страсти Супница, или Кипящие страсти

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