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Постер сериала Агата и сыск. Рулетка судьбы
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Киноафиша Сериалы Агата и сыск. Рулетка судьбы

Агата и сыск. Рулетка судьбы (2019 - 2020)

Agata i sysk. Ruletka sud'by 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Москва, конец XIX века. Азартные игры запрещены, но подпольные рулетки продолжают собирать смельчаков, готовых бросить вызов судьбе. Когда один за другим погибают счастливые игроки, сорвавшие невероятный выигрыш, за дело берется молодой сыщик Алексей Пушкин. Ему предстоит разобраться, кто стоит за этими загадочными смертями. В расследование вновь оказывается втянута Агата Керн — загадочная аристократка с темным прошлым. Героям необходимо выяснить: это череда несчастных случаев или в городе орудует серийный убийца?

В ролях
В ролях
Андрей Ургант
Андрей Ургант
Константин Крюков
Константин Крюков
Александр Половцев
Александр Половцев
Анастасия Мельникова
Анастасия Мельникова
Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский
Дмитрий Аверин
Дмитрий Аверин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Агата и сыск. Рулетка судьбы - Сезон 1 Сезон 1
2019, 8 эпизодов
 
Рулетка судьбы
TBA,
 
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