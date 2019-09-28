Москва, конец XIX века. Азартные игры запрещены, но подпольные рулетки продолжают собирать смельчаков, готовых бросить вызов судьбе. Когда один за другим погибают счастливые игроки, сорвавшие невероятный выигрыш, за дело берется молодой сыщик Алексей Пушкин. Ему предстоит разобраться, кто стоит за этими загадочными смертями. В расследование вновь оказывается втянута Агата Керн — загадочная аристократка с темным прошлым. Героям необходимо выяснить: это череда несчастных случаев или в городе орудует серийный убийца?