Дженнифер Коннелли
Награды
Награды и номинации Дженнифер Коннелли
Jennifer Connelly
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Дженнифер Коннелли
Оскар 2002
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
