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Постер телешоу Сказочная жизнь болливудских жен
Постер телешоу Сказочная жизнь болливудских жен
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Киноафиша Сериалы Сказочная жизнь болливудских жен

Сказочная жизнь болливудских жен (2020 - …)

Fabulous Lives of Bollywood Wives 16+
Год выпуска 2020
Страна Индия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 35 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 9 часов 20 минут
О чем телешоу

 

"Сказочная жизнь болливудских жен" - телевизионное шоу, которое представляет жизнь красивых и талантливых женщин, которые являются супругами знаменитых актеров из индийской индустрии кино. В шоу участвуют болливудские звезды и их жены, которые повседневно сталкиваются с трудностями, вызванными гламуром и бликом светских событий.

 

В шоу показывается, что происходит в жизни жен болливудских знаменитостей, кроме того, что они живут в мире богатства и роскоши. Зрители могут наблюдать за тем, как они справляются с различными испытаниями в личной и профессиональной жизни, включая отношения, воспитание детей и балансирование между личными желаниями и публичным образом.

 

Шоу собирает жен болливудских звезд, включая Махеш Бхатта, Адити Рао Хайдари и Гоури Кхедекар, которые показывают свою жизнь сложного баланса между личной жизнью и светскими обязательствами. Кроме того, в шоу представлены модные бьюти-советы, рецепты и другие советы от знаменитых индийских красавиц.

Сказочная жизнь болливудских жен - трейлер
Сказочная жизнь болливудских жен
трейлер
В ролях
В ролях
Джет Ли
Джет Ли
Сохаил Кхан
Санджай Капур
Нилам Котари
Махип Капур
Сима Кхан
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сказочная жизнь болливудских жен - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
Сказочная жизнь болливудских жен - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
Кадры из телешоу
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