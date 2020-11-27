"Сказочная жизнь болливудских жен" - телевизионное шоу, которое представляет жизнь красивых и талантливых женщин, которые являются супругами знаменитых актеров из индийской индустрии кино. В шоу участвуют болливудские звезды и их жены, которые повседневно сталкиваются с трудностями, вызванными гламуром и бликом светских событий.

В шоу показывается, что происходит в жизни жен болливудских знаменитостей, кроме того, что они живут в мире богатства и роскоши. Зрители могут наблюдать за тем, как они справляются с различными испытаниями в личной и профессиональной жизни, включая отношения, воспитание детей и балансирование между личными желаниями и публичным образом.

Шоу собирает жен болливудских звезд, включая Махеш Бхатта, Адити Рао Хайдари и Гоури Кхедекар, которые показывают свою жизнь сложного баланса между личной жизнью и светскими обязательствами. Кроме того, в шоу представлены модные бьюти-советы, рецепты и другие советы от знаменитых индийских красавиц.