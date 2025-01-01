У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь

«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов

«Полюбить — так…» кого? Дальше помните? Тест по культовым репликам «Москва слезам не верит» для самых умных

«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить

Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей

Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна

«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих

Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят

Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел

«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла