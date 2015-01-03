Трагикомедия «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» в МХТ имени А. П. Чехова

В МХТ имени А. П. Чехова состоится спектакль по пьесе Венедикта Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Режиссёр Уланбек Баялиев представит зрителям уникальную трагикомедию, действие которой разворачивается в психиатрической больнице.

Сюжет и персонажи

Главный герой, Лев Гуревич, является странствующим поэтом и философом. Он измеряет время расстоянием от летнего солнцеворота, а расстояние — шириной Босфора. В его образе легко можно усмотреть Веничку из «Москвы — Петушков» и самого Венедикта Ерофеева.

В третьей палате лечебницы, населенной кажущимися изгоями и маргиналами, ведутся живые обсуждения философских и социальных вопросов. Эти обаятельные чудаки не боятся ставить под сомнение принятые нормы, создавая атмосферуξύ лицом к лицу с обществом. Вергилием в этом странном мире становится Гуревич, который проводит параллели между искусством и реальной жизнью.

Интересные факты о спектакле

«Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» — это не просто пьеса, а сложное многослойное произведение, наполненное литературными аллюзиями на классические произведения Гёте, Шекспира и Пушкина. Спектакль отразит контрасты между серьезным и комическим, перемещая зрителя от смеха к слезам.

Режиссёр Уланбек Баялиев умело балансирует на грани этих контрастов, привнося в выступление театральность и живое исполнение. Постановка обещает быть одновременно смешной и горькой, лихой и лиричной.

Темы и смысл

Режиссёр подчеркивает важность любви даже для тех, кто оказался за пределами общества: «Даже будучи изгоями, мы нуждаемся в любви — это главная жизненная необходимость. Может быть, об этом, об отсутствии любви, наша история». Спектакль станет интересной находкой для тех, кто увлекается психологическими драмами и литературными реминисценциями.