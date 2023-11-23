От бандита до агента национальной безопасности: 5 лучших ролей Михаила Пореченкова 

Все свои 30 лет работы на экране Михаил Пореченков отличался невероятной работоспособностью! Шутка ли – он сыграл более 100 ролей в фильмах и сериалах. Накануне третьего сезона его популярного проекта «Полярный» вспоминаем пятерку лучших.

Полярный

Главный герой комедийного сериала Витя Мясник – типичный вчерашний «браток» из 90-х. Завязав с криминалом, он занялся натуральным хозяйством на ферме. Но экораю Вити пришел конец, когда в его жизнь стремительно ворвались бывшие подельники и сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Мужчине пришлось припрятать воровской общак на личном банковском счету. Деньги на карточку «упали», но через некоторое время Витя элементарно забыл пароль от аккаунта. Из-за проблем с памятью герой вынужден бежать на север и в итоге оседает в местечке под названием Полярный. Постепенно вчерашний бандит становится одним из самых уважаемых жителей этого маленького города и обзаводится семьей.

Первые два сезона «Полярного» зрители приняли очень тепло, а 20 ноября на ТНТ выходит уже и третий. В новых сериях Витя неожиданно для самого себя станет мэром. Кроме того, к нему в гости приедет теща, и общение с родственницей окажется посложнее любых вопросов с ЖКХ. Надо сказать, что комедийных ролей в фильмографии Пореченкова немало, но именно в «Полярном» он максимально органичен. А его препирательства с матерью возлюбленной (к слову, ее сыграла Елена Воробей) в третьем сезоне – это просто отдельный вид искусства.

Поддубный

Спортивная драма с легким привкусом французской булки. Очевидно, что в байопике о знаменитом борце Иване Поддубном Пореченкову могла достаться только главная роль.

Некогда портовый грузчик, а потом циркач, спортсмен и одна из первых мировых суперзвезд Иван Поддубный – личность сложная, а его судьба настолько кинематографична, что так и просится на экран. Чтобы максимально убедительно смотреться в кадре, Пореченкову пришлось упорно тренироваться, набирать вес, а потом постепенно сбрасывать его на протяжении всего съемочного периода. Так персонаж менялся на экране без пластического грима и нейросетей: вначале снимались сцены с Поддубным постарше, а потом он «молодеет» и худеет. Не секрет, что Михаил решил не задействовать дублеров, в том числе и в сценах боев. Поэтому неудивительно, что работа над «Поддубным» оказалась сложной для Пореченкова – он получил серьезные травмы и зарекся играть профессиональных спортсменов в дальнейшем. Но его актерский подвиг заслуживает того, чтобы фильм посмотрели.

Ликвидация

Если и есть российский сериал, который не просто не стареет, а с возрастом хорошеет, как первоклассное вино, то это точно «Ликвидация». Сюжет, конечно, напоминает «Место встречи изменить нельзя»: послевоенный Советский Союз, преступники творят что хотят, а доблестные сотрудники уголовного розыска пытаются своими силами навести порядок. Правда, Глеб Жеглов и Володя Шарапов работали в Москве, а вот герои «Ликвидации» Давид Гоцман (Владимир Машков) и Виталий Кречетов (его как раз и играет Михаил Пореченков) разбираются с преступниками в Одессе. Кречетов только что вернулся с фронта, он обаятелен, но совсем не так прост, как может показаться на первый взгляд. Роль у Пореченкова тут сложная, двойственная и одна из лучших в его карьере.

9 рота

Сегодня Федор Бондарчук кажется мастодонтом отечественного кинематографа, но в 2005-м он только дебютировал как режиссер полного метра. Начало было громким: Бондарчуку удалось собрать в фильме лучших из лучших. Призывников, попадающих в самое пекло Афганской войны, сыграли молодые и подающие надежды актеры с Алексеем Чадовым во главе. Старшие товарищи и начальники – настоящие звезды, включая Алексея Серебрякова и Станислава Говорухина.

Михаилу Пореченкову досталась роль второго плана, зато очень яркая. Его старший прапорщик Дыгало сам недавно вернулся с передовой и вынужден работать в учебке из-за контузии. Он очень жесткий, буквально готов сделать из новобранцев котлету. Образ Дыгало чем-то похож на вечно орущих сержантов из голливудской военной классики 70–80-х годов. Впрочем, до садиста Хартмана из «Цельнометаллической оболочки» ему далеко. Пореченкову удалось показать трагедию сломленного человека, которому не удается найти свое место в мире. Он уверен в том, что жестокость по отношению к молодым солдатам – это необходимость, да и в принципе в его системе координат он работает на благо своих подопечных. Вот такой противоречивый персонаж.

Агент национальной безопасности

Еще одна отечественная сериальная классика, сделавшая в конце 90-х Михаила Пореченкова большой звездой. Главный герой Леха Николаев – эдакий отечественный Джеймс Бонд. Он работает в спецслужбе, умен, невероятно обаятелен, способен раскрывать сложные дела и выпутываться из любых переделок. Но что отличает нашего агента от заморского шпиона, так это очень специфическое чувство юмора. Николаев выдает очередную хохму даже в смертельно опасных ситуациях.

Интересно, что, по легенде, Пореченкову удалось получить роль благодаря женщинам. Тогда пробы прошли все актеры поколения, включая Константина Хабенского и Владимира Вдовиченкова. Продюсеры долго не могли определиться и собрали девушек, работавших в компании, занимавшейся производством сериала. Фокус-группа единогласно проголосовала за Михаила. Кстати, в конце 2010-х у сериала появилось продолжение, а последние эпизоды приключения Алексея Николаева вышли и вовсе в 2023 году.