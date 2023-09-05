Фиктивные меценаты занимаются страшным развлечением в трейлере триллера «Неестественный отбор»

В сети появился трейлер российского криминального триллера «Неестественный отбор». В актерский состав фильма вошли Михаил Пореченков, Сергей Юшкевич, Евгений Михеев, Илья Антоненко, Алексия Белавина и другие. Режиссером и автором сценария выступает Татьяна Ярмак, которая позиционирует свою картину как притчу.

По сюжету, в небольшом городке действует благотворительный фонд, занимающийся бездомными инвалидами и нищими. Однако на деле это лишь красивый фасад, за котором скрываются воистину ужасающие вещи. Дело в том, что обладающие властью и деньгами люди используют этот фонд, чтобы распространять свое влияние и потакать своим прихотям. Например, они выбираются на охоту, отстреливая вместо дичи людей. Положить конец этому произволу решает инвалид Егор Колчак.

По словам Ярмак, у всех персонажей фильма есть аналоги среди животных. В этой связи смысл названия картины сводится к тому, что в этом мире выживает вовсе не сильнейший, а тот, кто умнее и бесстрашнее. Также в фильме наличествует мистическая составляющая. Ярмак отмечает, что в «Неестественном отборе» затрагивается тема противостояния взрослых и подрастающего поколения.

В прокат «Неестественный отбор» выйдет 5 октября.