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Киноафиша Новости Фиктивные меценаты занимаются страшным развлечением в трейлере триллера «Неестественный отбор»

Фиктивные меценаты занимаются страшным развлечением в трейлере триллера «Неестественный отбор»

5 сентября 2023 14:19
Фиктивные меценаты занимаются страшным развлечением в трейлере триллера «Неестественный отбор»

Жестокий фильм о борьбе с властью и изжившими себя устоями.

В сети появился трейлер российского криминального триллера «Неестественный отбор». В актерский состав фильма вошли Михаил Пореченков, Сергей Юшкевич, Евгений Михеев, Илья Антоненко, Алексия Белавина и другие. Режиссером и автором сценария выступает Татьяна Ярмак, которая позиционирует свою картину как притчу.

По сюжету, в небольшом городке действует благотворительный фонд, занимающийся бездомными инвалидами и нищими. Однако на деле это лишь красивый фасад, за котором скрываются воистину ужасающие вещи. Дело в том, что обладающие властью и деньгами люди используют этот фонд, чтобы распространять свое влияние и потакать своим прихотям. Например, они выбираются на охоту, отстреливая вместо дичи людей. Положить конец этому произволу решает инвалид Егор Колчак.

По словам Ярмак, у всех персонажей фильма есть аналоги среди животных. В этой связи смысл названия картины сводится к тому, что в этом мире выживает вовсе не сильнейший, а тот, кто умнее и бесстрашнее. Также в фильме наличествует мистическая составляющая. Ярмак отмечает, что в «Неестественном отборе» затрагивается тема противостояния взрослых и подрастающего поколения.

В прокат «Неестественный отбор» выйдет 5 октября.

Фото: Кинокомпания «Альянс»
Елена Королева
Елена Королева
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