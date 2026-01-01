Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Истории любви
Киноафиша Истории любви

Спектакль Истории любви

Литературно-музыкальный вечер с участием Юрия Башмета и Камерного ансамбля «Солисты Москвы»
Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Возраст 16+

О спектакле

Литературно-музыкальный вечер в МХТ имени Чехова

К вашему вниманию представляем уникальный литературно-музыкальный вечер «Истории любви», который откроет двери в мир музыкальной интерпретации классических рассказов о любви. Этот необычный проект готовит нам много сюрпризов и незабываемых мгновений.

Творческая команда

Режиссером вечера выступает Георгий Ковалев, а художником является Николай Симонов. За световое оформление отвечает Иван Виноградов, а композитором, создавшим уникальную музыку для каждой истории, стал Кузьма Бодров. Редактором проекта является Светлана Савина.

Литературные звезды

Артисты в сопровождении оркестра читают рассказы признанных мастеров слова, таких как Антон Чехов, Максим Горький, Михаил Булгаков, Иван Бунин, Александр Куприн и Александр Вампилов. Каждая история — это отдельная глава о любви: первая, безответная, счастливая и святая.

Музыка любви

Музыка, написанная Кузьмой Бодровым, создает уникальную атмосферу, подчеркивая эмоциональный фон каждого рассказа. Вечер наполнит сердца зрителей особым теплом и душевной гармонией.

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»

В вечере принимает участие Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением выдающегося дирижера Юрия Башмета. Премьера мероприятия была приурочена к 70-летию маэстро и открывала программу юбилейного года, посвященную 125-летию Московского Художественного театра.

Этот вечер станет настоящим праздником для всех любителей литературы и музыки. Не упустите возможность насладиться настоящими шедеврами и погрузиться в волшебный мир любви!

В ролях
Кристина Бабушкина
Кристина Бабушкина
Игорь Верник
Игорь Верник
Игорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий
Авангард Леонтьев
Авангард Леонтьев
Ольга Литвинова
Ольга Литвинова

Фотографии

Истории любви Истории любви Истории любви Истории любви Истории любви Истории любви Истории любви Истории любви Истории любви
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше