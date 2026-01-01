Литературно-музыкальный вечер в МХТ имени Чехова

К вашему вниманию представляем уникальный литературно-музыкальный вечер «Истории любви», который откроет двери в мир музыкальной интерпретации классических рассказов о любви. Этот необычный проект готовит нам много сюрпризов и незабываемых мгновений.

Творческая команда

Режиссером вечера выступает Георгий Ковалев, а художником является Николай Симонов. За световое оформление отвечает Иван Виноградов, а композитором, создавшим уникальную музыку для каждой истории, стал Кузьма Бодров. Редактором проекта является Светлана Савина.

Литературные звезды

Артисты в сопровождении оркестра читают рассказы признанных мастеров слова, таких как Антон Чехов, Максим Горький, Михаил Булгаков, Иван Бунин, Александр Куприн и Александр Вампилов. Каждая история — это отдельная глава о любви: первая, безответная, счастливая и святая.

Музыка любви

Музыка, написанная Кузьмой Бодровым, создает уникальную атмосферу, подчеркивая эмоциональный фон каждого рассказа. Вечер наполнит сердца зрителей особым теплом и душевной гармонией.

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»

В вечере принимает участие Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением выдающегося дирижера Юрия Башмета. Премьера мероприятия была приурочена к 70-летию маэстро и открывала программу юбилейного года, посвященную 125-летию Московского Художественного театра.

Этот вечер станет настоящим праздником для всех любителей литературы и музыки. Не упустите возможность насладиться настоящими шедеврами и погрузиться в волшебный мир любви!