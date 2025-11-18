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Киноафиша Фильмы Как русичи на олимпиаду ехали

Как русичи на олимпиаду ехали

, 2027
Россия / спорт, приключения, комедия

В ролях

Олег Гаас
Олег Гаас
Ангелина Стречина
Ангелина Стречина
Александр Яценко
Александр Яценко
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Омар Алибутаев
Омар Алибутаев
Филипп Янковский
Филипп Янковский
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2027

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 18 ноября 2025

Отзывы о фильме

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