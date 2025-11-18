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Как русичи на олимпиаду ехали
Как русичи на олимпиаду ехали
, 2027
Россия / спорт, приключения, комедия
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Олег Гаас
Ангелина Стречина
Александр Яценко
Михаил Пореченков
Омар Алибутаев
Филипп Янковский
Павел Деревянко
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Год выпуска
2027
Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
Лучшие комедии
Лучшие российские фильмы
Обновлено 18 ноября 2025
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