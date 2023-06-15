Михаил Пореченков и его братки творят искусство в трейлере сериала «Кино про бандитов»

Стриминговый сервис Premier выпустил трейлер комедийного сериала «Кино про бандитов».

Главный герой — суровый и немногословный криминальный авторитет Гавр (Михаил Пореченков), вышедший на свободу после 15-летнего заключения. Он встречает старых товарищей Беляша (Станислав Дужников) и Коляна (Михаил Евланов) и рассказывает им о своей гениальной задумке: сидя в тюрьме, Гавр осознал, что их жизнь была очень насыщенна интересными событиями, авантюрами и приключениями, а потому станет отличным материалом для кино. Герой рвется написать такой сценарий и снять по нему фильм, который точно понравится зрителям. Друзья поддерживают его идею, после чего вся троица с головой погружается в процесс кинопроизводства. Однако вскоре оказывается, что бывшие бандиты совсем не видят разницы между управлением съемочной группой и преступной группировкой.

Кроме упомянутых актеров, главные роли в шоу исполняют Дмитрий Нагиев, Наталья Бочкарева, Анна Банщикова и другие.

Режиссером выступил Сергей Малюгов, наиболее известный по сериалам «Улица разбитых фонарей» и «Под защитой». Сценаристом является Андрей Бережанский, ранее работавший над детективом «Формула преступления» и комедией «Пять с плюсом».

«Кино про бандитов» выйдет на Premier 15 июня.