Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мальдивы подождут" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Михаил Пореченков и его братки творят искусство в трейлере сериала «Кино про бандитов»

Михаил Пореченков и его братки творят искусство в трейлере сериала «Кино про бандитов»

15 июня 2023 10:24
Михаил Пореченков и его братки творят искусство в трейлере сериала «Кино про бандитов»

В шоу также снялись Дмитрий Нагиев, Михаил Евланов и Наталья Бочкарева.

Стриминговый сервис Premier выпустил трейлер комедийного сериала «Кино про бандитов».

Главный герой — суровый и немногословный криминальный авторитет Гавр (Михаил Пореченков), вышедший на свободу после 15-летнего заключения. Он встречает старых товарищей Беляша (Станислав Дужников) и Коляна (Михаил Евланов) и рассказывает им о своей гениальной задумке: сидя в тюрьме, Гавр осознал, что их жизнь была очень насыщенна интересными событиями, авантюрами и приключениями, а потому станет отличным материалом для кино. Герой рвется написать такой сценарий и снять по нему фильм, который точно понравится зрителям. Друзья поддерживают его идею, после чего вся троица с головой погружается в процесс кинопроизводства. Однако вскоре оказывается, что бывшие бандиты совсем не видят разницы между управлением съемочной группой и преступной группировкой.

Кроме упомянутых актеров, главные роли в шоу исполняют Дмитрий Нагиев, Наталья Бочкарева, Анна Банщикова и другие.

Режиссером выступил Сергей Малюгов, наиболее известный по сериалам «Улица разбитых фонарей» и «Под защитой». Сценаристом является Андрей Бережанский, ранее работавший над детективом «Формула преступления» и комедией «Пять с плюсом».

«Кино про бандитов» выйдет на Premier 15 июня.

Фото: Онлайн-кинотеатр Premier
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Технологические пророчества: 6 явлений, которые предсказал сериал «Чёрное зеркало» Технологические пророчества: 6 явлений, которые предсказал сериал «Чёрное зеркало» Читать далее 15 июня 2023
Вышел новый трейлер российского фантастического экшена «Сквозь время» Вышел новый трейлер российского фантастического экшена «Сквозь время» Читать далее 14 июня 2023
Лиззи Каплан и Энтони Старр скрывают зловещий секрет в трейлере хоррора «Паутина» Лиззи Каплан и Энтони Старр скрывают зловещий секрет в трейлере хоррора «Паутина» Читать далее 15 июня 2023
Более мрачная и зрелая киновселенная Marvel: появились отзывы о сериале «Секретное вторжение» Более мрачная и зрелая киновселенная Marvel: появились отзывы о сериале «Секретное вторжение» Читать далее 15 июня 2023
Хизер Грэм соблазняет и устрашает в тизере фильма ужасов «Подходящая плоть» Хизер Грэм соблазняет и устрашает в тизере фильма ужасов «Подходящая плоть» Читать далее 14 июня 2023
Девушки хотят жить красиво в трейлере сериала об эскорт-индустрии «Немодельное агентство» Девушки хотят жить красиво в трейлере сериала об эскорт-индустрии «Немодельное агентство» Читать далее 15 июня 2023
Два отличных эпизода из пяти: критики оценили шестой сезон «Черного зеркала» Два отличных эпизода из пяти: критики оценили шестой сезон «Черного зеркала» Читать далее 16 июня 2023
Михаил Пореченков и его братки творят искусство в трейлере сериала «Кино про бандитов» Михаил Пореченков и его братки творят искусство в трейлере сериала «Кино про бандитов» Читать далее 15 июня 2023
Лили Гладстоун переживает утрату в трейлере поэтичного роуд-муви «Неизвестная страна» Лили Гладстоун переживает утрату в трейлере поэтичного роуд-муви «Неизвестная страна» Читать далее 16 июня 2023
Чистый кинематографический адреналин: появились первые отзывы о «Тайлере Рейке 2» Чистый кинематографический адреналин: появились первые отзывы о «Тайлере Рейке 2» Читать далее 16 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше