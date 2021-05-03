В центре событий – бывший военный Алексей Серганов. Он вынужден биться не на жизнь, а на смерть даже в мирные времена. Алексей бросает вызов коррупции, наемным убийцам и продажным представителям органов управления. А все началось с того, что после увольнения со службы Алексей устроился мойщиком окон и случайно стал свидетелем жестокого преступления. Он не смог остаться в стороне и оказался втянут в весьма опасную историю. Но правда на стороне Серганова, а значит, он добьется того, чтобы справедливость восторжествовала.