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Киноафиша Сериалы Сержант

Сержант (2021 - 2021)

Сержант 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал РЕН-ТВ
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

В центре событий – бывший военный Алексей Серганов. Он вынужден биться не на жизнь, а на смерть даже в мирные времена. Алексей бросает вызов коррупции, наемным убийцам и продажным представителям органов управления. А все началось с того, что после увольнения со службы Алексей устроился мойщиком окон и случайно стал свидетелем жестокого преступления. Он не смог остаться в стороне и оказался втянут в весьма опасную историю. Но правда на стороне Серганова, а значит, он добьется того, чтобы справедливость восторжествовала.

В ролях
В ролях
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Игорь Жижикин
Игорь Жижикин
Сергей Бадюк
Сергей Бадюк
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сержант - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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