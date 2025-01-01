Меню
Форест Уитакер
Награды
Награды и номинации Фореста Уитакера
Forest Whitaker
Награды
Награды и номинации Фореста Уитакера
Оскар 2007
Лучшая мужская роль
Победитель
Каннский кинофестиваль 2022
Почетная Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 1988
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 2007
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1989
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2010
Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Номинант
Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший британский фильм
Номинант
Золотая малина 2001
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 1993
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
