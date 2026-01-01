Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Награды и номинации Хью Гранта
Hugh Grant
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Награды и номинации Хью Гранта
Золотой глобус 1995
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2025
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Номинант
Золотой глобус 2021
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2018
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1987
Best Actor
Победитель
Best Actor
Победитель
Золотая малина 2025
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Best Breakthrough Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
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