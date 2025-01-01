Меню
Персоны
Джереми Айронс
Награды
Награды и номинации Джереми Айронс
Jeremy Irons
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Награды и номинации Джереми Айронс
Оскар 1991
Лучшая мужская роль
Победитель
Золотой глобус 2007
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1991
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Narrator
Победитель
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 1997
Лучшее озвучивание
Победитель
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Лучшая мужская роль
Номинант
Best Actor
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
