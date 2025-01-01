Станет Бодровым XXI века: звезда «Невского» Антон Васильев появится вместе с Андоленко из «Спасской» в новом хите на НТВ

Без хайпа и рейтингов: спросили нейросеть, какой сериал стал лучшим в 2025 году — её выбор удивил даже нас

«Уэнсдей» возвращается, но не скоро: что уже известно о 3 сезоне и съемках в Ирландии — собрали все слухи в одном тексте

От каравая до дичи: пируем по рецептам из «Трех богатырей» — Илья и князь Владимир питались так

Ничего общего с «Суперменом»: DC создают «Дэдпула в женском обличье» — на это намекают первые кадры из новой «Супергерл»

Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали

«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»

Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал

Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами

Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены