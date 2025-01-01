Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джереми Айронс Награды

Награды и номинации Джереми Айронс

Jeremy Irons
Награды и номинации Джереми Айронс
Оскар 1991 Оскар 1991
Лучшая мужская роль
Победитель
Золотой глобус 2007 Золотой глобус 2007
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1991 Золотой глобус 1991
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1987 Золотой глобус 1987
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1983 Золотой глобус 1983
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Narrator
Победитель
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Лучшее озвучивание
Победитель
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982 Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Лучшая мужская роль
Номинант
 Best Actor
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999 MTV Movie & TV Awards 1999
Лучший поцелуй
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995 MTV Movie & TV Awards 1995
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022 Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Станет Бодровым XXI века: звезда «Невского» Антон Васильев появится вместе с Андоленко из «Спасской» в новом хите на НТВ
Без хайпа и рейтингов: спросили нейросеть, какой сериал стал лучшим в 2025 году — её выбор удивил даже нас
«Уэнсдей» возвращается, но не скоро: что уже известно о 3 сезоне и съемках в Ирландии — собрали все слухи в одном тексте
От каравая до дичи: пируем по рецептам из «Трех богатырей» — Илья и князь Владимир питались так
Ничего общего с «Суперменом»: DC создают «Дэдпула в женском обличье» — на это намекают первые кадры из новой «Супергерл»
Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали
«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»
Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал
Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами
Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены
Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше