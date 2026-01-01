Банда

, 1977
Le gang
Франция, Италия / криминал, драма / 18+
Трейлеры
О фильме

В еще не оправившейся от Второй Мировой войны Франции рождается новый вид преступника: элегантный грабитель с достоинством и чувством юмора — именно такой, как герой картины Роббер. Банда Робера — это симпатичная компания человечных и обаятельных уголовников, хитро обводящих вокруг пальца жандармов и «проворачивающих» свои дела дерзко, лихо и «с огоньком». Но, к несчастью, вздорная и непредсказуемая природа опасной профессии не щадит даже самых обворожительных злодеев…

В ролях

Ален Делон
Ксавье Депра
Ролан Бертен
Адальберто Мария Мерли
Морис Барье
Раймон Бюссьер
Режиссер Жак Дере
Сценарист Роже Борниш, Жан-Клод Каррьер, Альфонс Будар
Композитор Carlo Rustichelli
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 19 января 1977
Дата выхода
19 января 1977 Франция TP
12 июня 1978 Швеция 15
Производство Adel Productions, Mondial Televisione Film
Другие названия
Le gang, Banden, Gang, Banda, Die Gang, El gang (Los granujas), Gangstergänget, Kopla, La gang del parigino, Los gangsters, Los gángsters, O Gang, Pierrot bandája, Pierrot és bandája, The Gang, Η συμμορία, Το άλλο πρόσωπο του γκάνγκστερ, Банда, Бандата, 友よ静かに死ね

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb

