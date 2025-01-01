Меню
Томми Ли Джонс
Награды
Награды и номинации Томми Ли Джонс
Tommy Lee Jones
Награды
Награды и номинации Томми Ли Джонс
Оскар 1994
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 2013
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2008
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1992
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 2005
Лучший актер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2014
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1994
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 2013
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1981
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA 2013
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Best On-Screen Duo
Победитель
Best On-Screen Duo
Победитель
MTV Movie & TV Awards 1998
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
