Натали Портман
Награды
Награды и номинации Натали Портман
Natalie Portman
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Натали Портман
Оскар 2011
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2017
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2005
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 2015
Золотая камера
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2005
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA 2017
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2003
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2000
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Best Female Performance
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Jaw Dropping Moment
Номинант
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Лучший поцелуй
Номинант
Best Female Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
