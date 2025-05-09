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Постер фильма Уик - боль
Постер фильма Уик - боль
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
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Киноафиша Фильмы Уик - боль

Уик - боль

Wick Is Pain
Напомним о выходе в прокат
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Страна США
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 9 мая 2025
Премьера в мире 9 мая 2025
Производство 87Eleven Entertainment, Lionsgate, Narrator
Другие названия
Wick Is Pain, John Wick: Będzie bolało, Мир Джона Уика
Режиссер
Jeffrey Doe
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Чад Стахелски
Чад Стахелски
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 15 голосов
7.7 IMDb
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