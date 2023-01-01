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О персоне
Фильмография
Гийом Никлу
Guillaume Nicloux
Киноафиша
Персоны
Гийом Никлу
Гийом Никлу
Guillaume Nicloux
Дата рождения
3 августа 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Место рождения
Франция, Франция
Популярные фильмы
Монахиня
(2013)
6.3636365
Братство камня
(2006)
6.1
Спа
(2019)
6.0833335
Фильмография Гийом Никлу
Жанр
Все
Драма
Комедия
Триллер
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2022
2019
2016
2013
2006
Все
5
Фильмы
5
Режиссер
5
5.5
Мгла
La tour
драма, фэнтези, ужасы
2022, Франция
6.1
Спа
Thalasso
комедия
2019, Франция
5.5
Конец
The End
драма
2016, Франция
6.4
Монахиня
La religieuse
драма
2013, Франция / Германия / Бельгия
6.1
Братство камня
Concile de pierre, Le
драма, триллер
2006, Франция
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