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Игра престолов
Новости: Игра престолов
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
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Привет из Вестероса: 5 актеров во вселенной Marvel, которых мы полюбили еще в «Игре престолов»
Мы знаем как минимум 15 актеров из «Игры престолов», которые мелькали в фильмах и сериалах вселенной Marvel. Но в нашей подборке мы хотим рассказать об актерах, у которых уже есть или только планируется серьёзный путь супергероя. Так уж вышло, что это Старки из Винтерфелла и парочка Таргариенов.
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9 июня 2021 12:08
Эмилия Кларк пыталась придать «немного человечности» Дейнерис в «Игре престолов»
Новая порция откровений из книги «Огонь не может убить дракона».
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22 октября 2020 13:37
«По-дилетантски»: раскрыто, как Педро Паскаль проходил пробы в «Игру престолов»
Актер попал на прослушивание случайно, но оно изменило его судьбу.
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15 октября 2020 12:43
«Стало только хуже»: Джордж Мартин раскритиковал постельную сцену с Дейнерис в «Игре престолов»
Писатель и шоураннеры разошлись во взглядах.
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8 октября 2020 17:04
«Amazon, не надо!»: в сериале по «Властелину колец» могут показать постельные сцены
Шоу рискует оказаться похожим на «Игру престолов».
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7 октября 2020 14:27
Звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью снимется в фильме о космическом шахтере
Режиссерами нового проекта стали Уилл Спек и Джош Гордон («Лезвия славы: Звездуны на льду»).
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6 октября 2020 14:40
Раскрыт исполнитель главной роли в приквеле «Игры престолов»
Им стал Пэдди Консидайн из «Острых козырьков».
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6 октября 2020 13:45
Милли Бобби Браун хотела уйти из кино из-за провала с «Игрой престолов»
Юную актрису разочаровывали постоянные отказы на кастингах.
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5 октября 2020 12:17
Джордж Мартин назвал самую неудачную сцену в сериале «Игра престолов»
И речь не о финале.
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30 сентября 2020 11:24
Юрий Колокольников снимется в сериале о слепоглухом супергерое
Пилот покажут уже 15 октября.
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25 сентября 2020 09:09
Шоураннеры «Игры престолов» раскрыли, почему не вернули леди Стоунхарт
Причин несколько.
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24 сентября 2020 15:04
«Игра престолов» в топе: названы сериалы с худшими финалами
На втором месте — «Сайнфелд», на третьем — «Декстер»
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24 сентября 2020 09:13
Раскрыты сроки выхода сериала-приквела «Игры престолов»
Премьеры нового сериала не следует ждать раньше, чем через полтора года.
Написать
23 сентября 2020 09:04
«У мужчин проблемы с эмоциями»: Кит Харингтон отказался играть брутальных героев
Сменить амплуа — задача не из простых.
Написать
22 сентября 2020 16:47
Круче «Игры престолов» и «Аквамена»: Джейсон Момоа оценил «Дюну» Дени Вильнева
Актер в восторге от сотрудничества с режиссером.
Написать
14 сентября 2020 14:12
Шоураннеры «Игры престолов» экранизируют «Задачу трех тел» для Netflix
Сериал расскажет о готовящемся нападении инопланетян на Землю.
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2 сентября 2020 09:36
Эмилия Кларк пожаловалась на плохие условия для актрис на съемках «Игры престолов»
Женщинам приходилось мучиться из-за жары.
Написать
28 августа 2020 16:13
Софи Тернер стала владелицей трона из «Игры престолов»
Трудно ее за это осуждать.
Написать
25 августа 2020 13:26
«Нужен сериал в духе "Игры престолов"»: звезда «Дюны» 1984 о ремейке Дени Вильнева
Кайл МакЛоклен считает, что роман нельзя полноценно экранизировать в формате одного-двух фильмов.
Написать
19 августа 2020 10:12
Герой и злодей: в приквеле «Игры престолов» появится принц Таргариенов
Кое-что роднит его с Джейми Ланнистером из оригинального сериала.
Написать
18 августа 2020 11:47
Николай Костер-Вальдау хотел заплатить за пересъемки финала «Игры престолов»
Актера смешит ситуация с петицией.
Написать
17 августа 2020 12:56
Не решились показать: звезда «Игры престолов» раскрыла жуткую смерть своей героини
Взрыв мозга и кровь вместо объятий и тишины.
Написать
12 августа 2020 20:00
«Игру престолов» назвали самым нелегально скачиваемым сериалом в мире
Следом идет «Рик и Морти».
Написать
4 августа 2020 16:28
Фанаты грозят запереть Джорджа Р.Р. Мартина в хижине из-за «Ветров зимы»
Следующей книги из цикла «Песнь льда и пламени» в этом году ждать не стоит.
Написать
30 июля 2020 17:06
«Игра престолов» названа лучшим сериалом столетия
Остальные участники составленного британским изданием списка могут порядком удивить вас.
Написать
30 июля 2020 11:58
На съемках «Игры престолов» Эмилия Кларк защищала «Миссандею» от пошлых шуток
Натали Эммануэль поделилась историей из закулисья сериала.
Написать
24 июля 2020 15:39
В сети нашли алфавит Старшей речи из второго сезона «Ведьмака»
Над ним работал создатель дотракийского языка из «Игры Престолов»
Написать
21 июля 2020 11:45
HBO ищет актрис на ключевые роли для приквел-сериала «Игры престолов»
Инсайдеры сообщают, что в этом году начнутся съемки «Дома драконов».
Написать
21 июля 2020 10:41
Кит Харингтон мог стать королем Артуром в неснятом фильме Дэвида Добкина
Актер был в шаге от заветного трона, но не сложилось.
Написать
24 июня 2020 11:10
В Индии нашли следы Белых ходоков из сериала «Игра престолов»
Сотрудник службы лесного хозяйства удачно подшутил над своими подписчиками в Twitter.
Написать
17 июня 2020 09:57
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