Привет из Вестероса: 5 актеров во вселенной Marvel, которых мы полюбили еще в «Игре престолов»

Мы знаем как минимум 15 актеров из «Игры престолов», которые мелькали в фильмах и сериалах вселенной Marvel. Но в нашей подборке мы хотим рассказать об актерах, у которых уже есть или только планируется серьёзный путь супергероя. Так уж вышло, что это Старки из Винтерфелла и парочка Таргариенов.