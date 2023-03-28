В честь 60-летия великого режиссера: к выходу готовится комикс о Квентине Тарантино

Компания Titan Comics анонсировала комикс Quentin By Tarantino («Квентин от Тарантино»), посвященный истории жизни режиссера Квентина Тарантино. Анонс приурочен к 60-летнему юбилею знаменитого постановщика.

Предстоящий графический роман расскажет о насыщенном карьерном пути Тарантино, который и сам по себе мог бы послужить отличным материалом для фильма. Его творческий путь начался в обычном салоне видеопроката, где молодой Тарантино начал постигать азы киноискусства, смотря фильмы таких великих мастеров, как Мартин Скорсезе и Акира Куросава. Комикс вберет в себя любовь режиссера к спагетти-вестернам, тонкий вкус к изысканным кадрам и, конечно же, невероятные диалоги, которые являются одной из главных художественных особенностей его картин.

Автором комикса выступает художник Amazing Améziane. Он работает комиксистом уже более 20 лет и наиболее известен по своей работе над BagMen, а также биографическими комиксами о Мухаммеде Али и Анджеле Дэвис. Amazing Améziane является большим поклонником творчества Тарантино, а также разделяет его любовь к фильмам Серджио Леоне и Брюса Ли.

Titan Comics также опубликовала обложку будущего комикса. На ней нарисован Тарантино, лежащий, подобно героине Умы Турман из «Криминального чтива», в окружении различных вещей, которые служат отсылками либо к его собственным фильмам, либо к другим произведениям, которые так или иначе дороги режиссеру. Например, на изображении можно заметить кроссовки главной героини «Убить Билла» и бургер из «Криминального чтива», а также кассеты с фильмами «Таксист», «Рио Браво», «Хороший, плохой и злой» и многое другое.

Quentin By Tarantino выйдет в свет 17 октября. Сейчас комикс доступен для предварительного заказа.