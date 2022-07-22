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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Новости: спецпоказ
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
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20 июля 2022 17:00
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20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
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Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Оренбурге пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история»
Голливудский взгляд на душевную французскую комедию: Киноафиша приглашает гостей на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история». В преддверии нового года
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13 декабря 2018 18:08
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Курске пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история»
Голливудский взгляд на душевную французскую комедию: Киноафиша приглашает гостей на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история». В преддверии нового года
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13 декабря 2018 18:05
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Казани пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история»
Голливудский взгляд на душевную французскую комедию: Киноафиша приглашает гостей на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история». В преддверии нового года
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13 декабря 2018 18:02
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Волгограде пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история»
Голливудский взгляд на душевную французскую комедию: Киноафиша приглашает гостей на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история». В преддверии нового года
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13 декабря 2018 17:59
Душевная комедия «1+1» по-голливудски: в Петербурге пройдет показ фильма «1+1: Голливудская история»
Голливудский взгляд на душевную французскую комедию: Киноафиша приглашает гостей на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история». В преддверии нового года
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13 декабря 2018 17:57
Стильный психологический хоррор о современных отношениях: в Петербурге прошел показ фильма «Пирсинг»
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «Cinema Prestige» провели пресс-показ эротического триллера «Пирсинг», снятого по мотивам культового романа
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13 декабря 2018 15:38
В красноярском киноклубе пройдет показ фильма «Воспитание Аризоны»
В эту субботу, 15 декабря, в красноярском еженедельном киноклубе пройдет показ криминальной комедии братьев Коэнов «Воспитание Аризоны». Сбор гостей состоится в 18:00 по адресу
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12 декабря 2018 12:02
Киноафиша проведет показ эротического триллера «Пирсинг» в Санкт-Петербурге
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «Cinema Prestige» представляют пресс-показ эротического триллера «Пирсинг», снятого по мотивам культового
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6 декабря 2018 20:16
Киноафиша проведет показ трогательной семейной анимации «Эллиот» в Санкт-Петербурге
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «MEGOGO Distribution» представляют пресс-показ трогательной семейной анимации «Эллиот». Генеральный партнер
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23 ноября 2018 13:25
На VII Санкт-Петербургском Международном культурном форуме покажут фильм «Предчувствие»
В рамках VII Санкт-Петербургского Международного культурного форума 17 ноября 2018 года состоится российская премьера фантастического фильма «Предчувствие» от режиссера Киёси
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15 ноября 2018 14:18
«Догмэн» Маттео Гарроне: специальный показ в Санкт-Петербурге
18 ноября 2018 года в 19.00 В «Доме Кино» пройдет специальный показ нового фильма Маттео Гарроне «Догмэн». Картина будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими
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14 ноября 2018 22:39
«Киноафиша» проведет пресс-показ фантастического фильма «Пришелец» в Санкт-Петербурге
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и группа компаний «Люксор» приглашают представителей СМИ и блогеров на закрытый пресс-показ фантастического фильма «Пришелец». Показ состоится 30 октября в 19:00 в кинотеатре «Мираж Синема» в ТРК «Атлантик Сити» в Санкт-Петербурге.
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25 октября 2018 17:12
Александр Сокуров представит фильм своего ученика на спецпоказе в Санкт-Петербурге
25 октября в 20:00 в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» пройдет специальный показ фильма «Глубокие реки» Владимира Битокова. Сбор гостей начнется с 19:30. Вместе с
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19 октября 2018 00:31
В Санкт-Петербурге пройдет пресс-показ фильма «Лукас» от «Киноафиши.инфо»
Интернет-издательство «Киноафиша.инфо» и компания «Капелла Фильм» представляют закрытый пресс-показ боевика «Лукас» с легендарным Жан-Клодом Ван Даммом в главной
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9 октября 2018 12:19
Спецпоказы фильма «Знаешь, мама, где я был?» пройдут в Музее кино
В октябре в Музее кино пройдут показы полнометражного анимационного фильма Левана Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» по сценарию легендарного грузинского драматурга, художника,
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2 октября 2018 17:34
В «Ленфильм-клубе» прошел специальный показ фильмов о кочевых народах
25 сентября 2018 года «Ленфильм-клуб» совместно с проектом «Зов Земли», который призван развивать культуру кочевых народов на территории России, провел очередной специальный
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27 сентября 2018 14:38
Андрей Звягинцев: спецпоказ фильмов и встреча с режиссером
«Синематека Искусство кино» проводит показы кинолент «Левиафан» и «Елена» Андрея Звягинцева. Режиссер лично представит фильмы зрителям. Мероприятие пройдет в
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24 сентября 2018 20:30
Фильм «Закону тут не место» будет представлен в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 21 сентября в 19:00 в киноцентре «Ленфильм» пройдет специальный показ одной из самых ожидаемых итальянских кинолент последних лет «Закону тут не место».
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20 сентября 2018 14:34
Специальный показ фильма «Девица» пройдет в Санкт-Петербурге
Уже сегодня в киноцентре «Ленфильм» в 19:00 пройдет специальный показ фильма «Девица». Фильм режиссеров Дэвида и Нэйтана Зеллнеров представляет собой смесь вестерна,
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13 сентября 2018 09:13
Спецпоказ фильма «Сын Саула» пройдет в «Музее кино»
В московском «Музее кино» 16 сентября пройдет специальный показ фильма «Сын Саула». Мероприятие организовано при поддержке портала Киноафиша.инфо
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13 сентября 2018 08:21
«Гражданин Кейн» Орсона Уэллса возвращается на большие экраны
В Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге 8 сентября пройдут специальные показы картины «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса, которая называется «лучшим фильмом всех времён и
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3 сентября 2018 16:35
Лучшие немые комедии в киноцентре "Родина"
16 сентября в 17:00 в киноцентре «Родина» состоится показ лучших немых комедий в сопровождении аутентичного джазового ансамбля. Вас ждут короткометражные фильмы Чарльза Чаплина и Бастера
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3 сентября 2018 16:18
Киноцентр «Ленфильм» приглашает на премьерный показ комедии «Из Неаполя с любовью»
Киноцентр «Ленфильм» приглашает гостей провести последние дни лета за просмотром картины из самой солнечной страны Европы. Уже 30 августа в 19:00 состоится премьера итальянской комедии
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28 августа 2018 16:53
В Москве прошла ежегодная акция «Ночь кино»
В Москве прошла ежегодная акция «Ночь кино», которая собрала на своих площадках более 35 000 человек. Самыми посещаемыми площадками стали парк «Зарядье», кинотеатры
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28 августа 2018 12:27
В киноцентре «Родина» покажут «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино
9 и 12 сентября проект #ARTPOKAZ и киноцентр «Родина» возвращают на большой экран один из главных фильмов Квентина Тарантино – «Криминальное чтиво». Самый
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28 августа 2018 12:23
Специальный показ фильма «Субмарина» в киноцентре «Родина»
Спустя 7 лет после российской премьеры, 1 сентября в 21-00 по просьбам зрителей на большой экран киноцентра «Родина» вернётся
Написать
20 августа 2018 15:38
В киноцентре «Родина» пройдет спецпоказ фильма «Настройщик» памяти Киры Муратовой
Синематека «Искусство кино» и киноцентр «Родина» устраивают показ фильма «Настройщик» памяти режиссёра Киры Муратовой. Это фильм-участник внеконкурсной программы
Написать
16 августа 2018 15:17
В киноцентре «Родина» пройдёт программа показов фильмов с Тильдой Суинтон
В санкт-петербургском киноцентре «Родина» на Караванной 12 пройдет программа показов трех фильмов с Тильдой Суинтон в главной роли – «Выживут только
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2 августа 2018 14:40
Фильм «Русалка. Озеро мертвых» будет показан с английскими субтитрами для гостей ЧМ-2018
Новый российский мистический триллер «Русалка. Озеро мертвых» Святослава Подгаевского будет показан в нескольких городах России с английскими субтитрами, чтобы картину смогли посмотреть
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28 июня 2018 12:19
Фильм «Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне покажут в трех городах России
Компания ИНОЕКИНО в честь 50-летия фильма «Однажды на Диком Западе» режиссера Серджо Леоне вновь покажет эту картину на больших экранах. Специальные показы пройдут 7 июля в Москве,
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27 июня 2018 14:34
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