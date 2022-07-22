Фильм «Закону тут не место» будет представлен в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 21 сентября в 19:00 в киноцентре «Ленфильм» пройдет специальный показ одной из самых ожидаемых итальянских кинолент последних лет «Закону тут не место».