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Киноафиша Новости Новости о российских сериалах

Новости о российских сериалах

22 июля 2025 19:05 Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года 22 июля 2025 11:24 Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса 18 июля 2025 10:24 Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах 15 июля 2025 10:42 Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска 13 июля 2025 10:54 Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер» Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века В честь выхода в онлайн-кинотеатре START «Путешествия на солнце и обратно» вспоминаем несколько самых ярких вышедших и грядущих многосерийных проектов о том, как страна погружалась в лихие 90-е.
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16 июля 2025 15:00
Семья московских таксистов получает суперсилы в трейлере сериала «Баранкины и камни силы» Семья московских таксистов получает суперсилы в трейлере сериала «Баранкины и камни силы» Премьера состоится 7 августа.
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7 июля 2025 16:50
Никита Кологривый изводит Максима Лагашкина в трейлере комедии «Семейный призрак» Никита Кологривый изводит Максима Лагашкина в трейлере комедии «Семейный призрак» Главные женские роли исполнили Оксана Акиньшина и Кристина Корбут.
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4 июля 2025 18:00
Константин Плотников становится Петром I в трейлере сериала «Государь» Константин Плотников становится Петром I в трейлере сериала «Государь» Первая серия уже вышла.
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4 июля 2025 17:39
Пикапер Аскар Ильясов соперничает с психологом Светланой Ивановой в трейлере сериала «Циники» Пикапер Аскар Ильясов соперничает с психологом Светланой Ивановой в трейлере сериала «Циники» Новая история о любви между противоположностями.
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1 июля 2025 10:31
Юрий Быков готовится к съемкам сериала «Воскресение» по роману Льва Толстого Юрий Быков готовится к съемкам сериала «Воскресение» по роману Льва Толстого Сценарий уже готов, сейчас проект пребывает на этапе кастинга.
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30 июня 2025 11:12
В Санкт-Петербурге прошла встреча с режиссером и актерами сериала «Высокий сезон» В Санкт-Петербурге прошла встреча с режиссером и актерами сериала «Высокий сезон» На START и Okko уже доступны четыре эпизода.
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26 июня 2025 16:43
Ушлый финансовый коуч сбегает в лес к Гоше Куценко в трейлере сериала «Хутор» Ушлый финансовый коуч сбегает в лес к Гоше Куценко в трейлере сериала «Хутор» Новая вариация «Холопа».
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26 июня 2025 11:23
Актер Юрий Насонов: «Кит из “Высокого сезона” — мой самый честный герой, дикий и невероятно любящий» Актер Юрий Насонов: «Кит из “Высокого сезона” — мой самый честный герой, дикий и невероятно любящий» Сериал стартовал 11 июня.
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25 июня 2025 14:35
Юлия Александрова и Павел Деревянко устраивают шведскую семью в трейлере «Открытого брака. Акт второй» Юлия Александрова и Павел Деревянко устраивают шведскую семью в трейлере «Открытого брака. Акт второй» В центре сюжета окажутся новые персонажи.
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23 июня 2025 12:16
Трип в настоящие 90-е: вышел трейлер сериала Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно» Трип в настоящие 90-е: вышел трейлер сериала Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно» Проект основан на романе Михайлова «Дождись лета и посмотри, что будет» (2021).
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21 июня 2025 12:03
Три подруги покоряют столицу в трейлере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» Три подруги покоряют столицу в трейлере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» Возможно, крупнейший российский телепроект года.
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20 июня 2025 18:58
Стартовали съемки второго сезона сериала «Ландыши» Стартовали съемки второго сезона сериала «Ландыши» Сиквел получил подзаголовок «Вторая весна».
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17 июня 2025 15:27
Лариса Гузеева тусуется с любовником Павлом Деревянко в трейлере сериала «Три сестры» Лариса Гузеева тусуется с любовником Павлом Деревянко в трейлере сериала «Три сестры» Вольное переосмысление одноименной пьесы Антона Чехова
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17 июня 2025 15:04
Борис Дергачев ставит Шекспира на сцене тюрьмы в трейлере сериала «Театральная зона» Борис Дергачев ставит Шекспира на сцене тюрьмы в трейлере сериала «Театральная зона» Искусство против понятий.
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16 июня 2025 15:39
На Okko стартует сериал «Что-то положительное» На Okko стартует сериал «Что-то положительное» Девочка-подросток симулирует беременность, чтобы обратить на себя внимание окружающих.
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16 июня 2025 10:34
На адреналине: 8 мощных российских экшен-сериалов На адреналине: 8 мощных российских экшен-сериалов Лучшие образцы жанра за последние пять лет.
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10 июня 2025 10:47
На PREMIER состоялась премьера детективного сериала «Я ничего не помню» На PREMIER состоялась премьера детективного сериала «Я ничего не помню» Уже доступны первые два эпизода.
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16 мая 2025 15:51
Новый маньяк в новом городе: вышел трейлер второго сезона «Фишера» Новый маньяк в новом городе: вышел трейлер второго сезона «Фишера» Сюжет основан на реальных событиях.
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12 мая 2025 14:51
Максим Матвеев занимает место своего двойника в трейлере сериала «Чужие деньги» Максим Матвеев занимает место своего двойника в трейлере сериала «Чужие деньги» Премьера первых четырех эпизодов состоится 15 мая.
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30 апреля 2025 16:05
Что за человек такой этот коллектор? Что за человек такой этот коллектор? Почему нам нравится «плохой» герой из «Кредита доверия».
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25 апреля 2025 13:00
Любая актриса хотела бы получить такой опыт: Ольга Смирнова рассказала о съемках в сериале «Искусство соблазна» Любая актриса хотела бы получить такой опыт: Ольга Смирнова рассказала о съемках в сериале «Искусство соблазна» Новинка от Сарика Андреасяна.
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25 апреля 2025 11:06
Работа над ошибками: на Okko стартует сериал «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым Работа над ошибками: на Okko стартует сериал «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым Один из главных российских телепроектов года.
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25 апреля 2025 10:24
«Урок» с Юрой Борисовым и другие: 10 наиболее ожидаемых российских сериалов 2025 года «Урок» с Юрой Борисовым и другие: 10 наиболее ожидаемых российских сериалов 2025 года Продолжение «Метода», «Фишера» и «Лихих», переосмысление советской классики и новый сериал с Сашей Петровым.
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24 апреля 2025 10:18
В Санкт-Петербурге прошли премьерные показы военного сериала «Таганрог» В Санкт-Петербурге прошли премьерные показы военного сериала «Таганрог» Проект приурочен к юбилею Дня Победы.
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22 апреля 2025 19:35
Татуированный Юра Борисов работает в школе в тизере сериала «Урок» Татуированный Юра Борисов работает в школе в тизере сериала «Урок» Титры в ролике напоминают «Бруталиста» Брэйди Корбе.
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25 марта 2025 13:49
Кристина Бабушкина оставляет Патрики ради Северной столицы в трейлере «Беспринципных в Питере» Кристина Бабушкина оставляет Патрики ради Северной столицы в трейлере «Беспринципных в Питере» Премьера состоится 24 апреля.
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21 марта 2025 18:35
Появились концепт-арты второго сезона «Кибердеревни» Появились концепт-арты второго сезона «Кибердеревни» Планета Церера предстанет в ином свете.
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20 марта 2025 10:25
«Мы на правильном пути»: честный взгляд Тимофея Зайцева на российские сериалы «Мы на правильном пути»: честный взгляд Тимофея Зайцева на российские сериалы Российские сериалы стремительно набирают популярность, но готовы ли они к мировому признанию? Тимофей Зайцев честно рассказал, что думает о состоянии индустрии, почему считает, что нам еще есть над чем работать, и какой проект, на его взгляд, получился безупречным. А уже с 31 марта в 21:00 зрители телеканала ТНТ увидят его в новом сериале «Афоня», где он сыграл домового, столкнувшегося с неожиданными вызовами в современном мире.
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17 марта 2025 11:09
Сериал «Трасса» получит второй сезон Сериал «Трасса» получит второй сезон Об этом рассказал сценарист проекта.
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14 марта 2025 15:22
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