«Оппенгеймер» Кристофера Нолана получил прокатный рейтинг R

Многообещающий триллер Кристофера Нолана «Оппенгеймер» обрел официальный возрастной ценз. Новая картина режиссера выйдет в кинотеатры со «взрослым» прокатным рейтингом R. Последние два десятилетия постановщик умело укладывался в подростковый PG-13, а более суровое зрительское ограничение было у него было лишь на раннем этапе карьеры — речь о фильмах «Бессонница» (2002), «Помни» (2000) и «Преследование» (1999).

Событийности «Оппенгеймеру» добавляет его внушительный трехчасовой хронометраж, который является для Нолана рекордным. Режиссер любит создавать эпические истории и потом показывать их на самых больших экранах, поэтому «Оппенгеймера» он полностью снял камерами IMAX, расширяющими картинку на 26%. В честь этого студия Universal Pictures представила специальный трехминутный ролик о создании фильма, в котором Нолан и его оператор Хойте Ван Хойтема восхваляют сложную технологию высокой четкости. Постановщик подчеркнул, что для него IMAX является своеобразным порталом на новый уровень погружения в происходящее на экране, поэтому он хочет, чтобы зрители в полной мере прониклись данным опытом просмотра.

Премьера напряженного байопика про знаменитого физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, стаявшего за разработкой атомной бомбы, состоится 21 июля. Ведущие роли в фильме сыграли Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Флоренс Пью и Роберт Дауни — младший.