Изабела Мерсед сыграет с Кэйли Спэни в новой части «Чужого»

Параллельно с полнометражным фильмом ведется работа над сериала о ксеноморфах.

В актерском составе нового фильма по вселенной «Чужого» произошло примечательное пополнение. Согласно Deadline, к ранее утвержденной Кэйли Спэни («Мейр из Исттауна») сегодня присоединилась Изабела Мерсед («Розалин»).

Описания персонажей и сюжета пока отсутствуют. Известен лишь очевидный факт — в центре повествования вновь окажется вражда людей со свирепой инопланетной расой ксеноморфов. Агрессивные существа снова будут наводить страх на всех, кто встретится на их пути.

Режиссером очередного фильма является постановщик «Не дыши» Федерико Альварес. Сценарий он написал вместе с Родольфо Саягесом. Исполнительным продюсером выступает Ридли Скотт, создатель оригинального «Чужого» и двух приквелов («Прометей» и «Чужой: Завет»). Ранее инсайдеры сообшили, что следующая глава фантастической саги имеет рабочее название «Чужой: Ромул». Производством занимается студии 20th Century. Съемки стартуют в ближайшие месяцы.

Для Мерсед это не первая роль в известных франшизах. Ранее она снималась в блокбастере «Трансформеры: Последний рыцарь», киноверсии мультсериала «Дора и Затерянный город», сиквеле «Убийцы» Дени Вильнева и ремейке «Отца невесты». В конце прошлого года актриса снялась в кинокомиксе Sony «Мадам «Паутина».