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Чужой
Чужой
Alien
США / фантастика, ужасы, боевик / 18+
О фильме
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Режиссер
Федерико Альварес
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Премьера в мире
20 ноября 2023
Дата выхода
20 ноября 2023
Литва
N16
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Обновлено 4 июля 2023
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Новости о фильме
4 июля 2023 11:32
Режиссер Феде Альварес завершил съемки новой части «Чужого»
Производство фильма велось четыре месяца.
14 июня 2023 10:15
Новые «Звездные войны» получили даты выхода, фильмы Marvel и сиквелы «Аватара» откладываются
Disney перенесла часть своих крупнейших проектов на год.
26 апреля 2023 15:00
Язык тела: история боди-хоррора – самого мерзкого направления фильмов ужасов
Полный гид по телесным кошмарам в кинематографе.
6 марта 2023 10:01
Новый «Чужой» получил синопсис, актерский состав и дату начала съемок
Фильм станет новой частью серии приквелов культового научно-фантастического хоррора.
3 марта 2023 15:16
Изабела Мерсед сыграет с Кэйли Спэни в новой части «Чужого»
Параллельно с полнометражным фильмом ведется работа над сериала о ксеноморфах.
10 января 2023 12:00
«Чужой» и другие гости из космоса: 10 фильмов ужасов о пришельцах
Немного жуткой классики про инопланетян и небанальные хорроры, в которых монстры с других планет притворяются людьми.
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