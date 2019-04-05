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Постер к сериалу Воин
Постер к сериалу Воин
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 8.4
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2 постера
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Воин
Воин (2019 - 2020) Warrior 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Cinemax
Продолжительность 20 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Воин» — шоу для любителей боевых искусств и сочных драк. Сюжет разворачивается в необычном сеттинге, который в свое время придумал сам Брюс Ли. В Калифорнии XIX века оказывается китаец по имени А Сам. Этот герой отлично дерется и неплохо соображает. Практически сразу он включается в противоборство местных мафиозных группировок, так называемую «войну тонгов». Выходцы из Поднебесной создали в Новом Свете несколько банд, и теперь эти ОПГ немедленно стали бороться за власть и деньги. Так что скучать иммигранту точно не придется.

Воин - трейлер второго сезона
Воин
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Джонатан Троппер
Джонатан Троппер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейсон Дж. Тобин
Джейсон Дж. Тобин Young Jun
Лэнгли Кирквуд
Лэнгли Кирквуд Deputy Mayor Buckley
Кристиан МакКэй
Кристиан МакКэй Mayor Samuel Blake
Джоэнна Вандерхам
Джоэнна Вандерхам Penelope Blake
Джо Таслим
Джо Таслим Li Yong
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Воин - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Воин - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 10 эпизодов
 
Воин - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Слушать саундтрек сериала Воин
Кадры из сериала
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