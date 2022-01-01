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Киноафиша Сериалы Ублюдок!! Темный бог разрушения
Ублюдок!! Темный бог разрушения (2022 - …) Bastard!!: Ankoku no Hakaishin
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Японский фантастический аниме-сериал «Ублюдок!! Темный бог разрушения» снят по мотивам одноименной манги. Прошло 15 лет с тех пор, как Дарк Шнайдер, великий злой маг, решил поработить мир. Он разрушал владения других королей, но не властвовал над ними, а двигался дальше. Остановить его смог только первосвященник королевства Металликаны. Спустя годы четыре лорда Хаоса, которые когда-то были приспешниками Дарка Шнайдера, решили завершить его дело. Они не знали, с каким сопротивлением им придется столкнуться...

Ублюдок!! Темный бог разрушения - трейлер
Ублюдок!! Темный бог разрушения
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ублюдок!! Темный бог разрушения - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
Кадры из сериала
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