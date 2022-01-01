Японский фантастический аниме-сериал «Ублюдок!! Темный бог разрушения» снят по мотивам одноименной манги. Прошло 15 лет с тех пор, как Дарк Шнайдер, великий злой маг, решил поработить мир. Он разрушал владения других королей, но не властвовал над ними, а двигался дальше. Остановить его смог только первосвященник королевства Металликаны. Спустя годы четыре лорда Хаоса, которые когда-то были приспешниками Дарка Шнайдера, решили завершить его дело. Они не знали, с каким сопротивлением им придется столкнуться...